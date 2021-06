Wo man wie viele Quadratmeter für sein Geld bekommt

Beim Ranking der teuersten Baugrundstücke belegen bekannte Wintersportorte die vordersten Plätze: Die Stadt Kitzbühel mit einem Quadratmeterpreis von 1.477 Euro, gefolgt von Reith bei Kitzbühel mit 1.423 Euro. Weiters finden sich Lech, Kirchberg in Tirol und die Orte Fiss und Serfaus mit Kaufpreisen von 1.256 Euro, 1.120 Euro und 980 Euro unter den Top-Ten. Auch abseits der Tourismusregionen sind die Grundstücke in den westlichen Bundesländern höher als in den östlichen. Gemessen an den mittleren Transaktionspreisen kann man für 1.000 Euro im Bezirk Bregenz nur knapp über 3 Quadratmeter Baugrund kaufen, im Bezirk Zell am See sind es etwas mehr als 4 Quadratmeter. Im Osten Österreichs bekommt man für 1.000 Euro knapp 9 Quadratmeter im Bezirk Gänserndorf oder sogar knapp 25 Quadratmeter im Bezirk Weiz in der Steiermark.

Preisvergleich

Die Kaufpreise von Häusern und Wohnungen sind ebenfalls im Westen teurer. Eine 71-Quadratmeter-Wohnung im Bezirk Dornbirn kostet 332.000 Euro, während für dasselbe Objekt im Bezirk Tulln 236.000 Euro zu bezahlen sind. Ein Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 789 Quadratmeter großen Grundstück kostet im Österreich-Schnitt rund 243.000 Euro. In Tirol hingegen zahlt man mit 467.000 Euro fast das doppelte für das Haus auf etwas kleinerem Grund. Am günstigsten sind Häuser im Burgenland mit 924 Euro pro Quadratmeter am teuersten in Wien mit 4.612 Euro.