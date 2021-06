Urlaubszeit ist Einbruchszeit: So bleiben Diebe draußen

Die gute Nachricht vorneweg: Einbrüche sind in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Im Pandemiejahr 2020 ist die Zahl der Einbruchsanzeigen auf 6.420 in ganz Österreich gesunken. Doch der Schein trügt: Dieser Rückgang lässt sich teils auch darauf zurückführen, dass die meisten Leute viel Zeit zu Hause verbracht haben. Und man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Einbruchsbanden aus dem Ausland anreisen, was Aufgrund der Reisebeschränkungen im Vorjahr nur sehr schwer möglich war. Da nun wieder mehr Reisefreiheit besteht, ist auch mit mehr Einbruchsdiebstählen in Wohnräume zu rechnen. Der KURIER bat deshalb Experten des Kriminalamtes und der Mietervereinigung um Tipps zur Einbruchsprävention.

Welche präventiven Maßnahmen kann man setzen?

Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung rät: „Der Zeitfaktor ist ein entscheidendes Kriterium für Gelegenheitstäter, die für die Mehrzahl aller Einbrüche verantwortlich sind. Stehlen Sie dem Einbrecher Zeit durch mechanische Sicherheitstechnik.“ Das bestätigen auch die Kriminalisten: „Einbrecher halten sich in der Regel nicht lange mit dem Einbruch auf. An bequemen Einstiegsstellen im Erdgeschoß oder bei Eingangs- und Garagentüren sollten höhere Widerstandsklassen oder Zusatzschlösser verbaut werden.“