Advent, Advent: Lichterkranz für die dunkle Zeit

Auch wenn der Adventkranz auf den ersten Blick klassisch in Rot erscheint, überwiegen bei den Details Lila und Aubergine. „Beerentöne sind im Trend“, sagt Iris Hobel, Meisterfloristin beim „Blumenwerk“ in Wien. Um einen üppigen Kranz zu erzielen, braucht man viel Material. Moos und grüne Zweige (Eukalyptus, Buchs, Heidelbeere, Pfeffer, Thymian, Lorbeer, Echeveria, Skimmie rot gefärbt) sowie Kiefernadeln und je eine Arauberie, Protea und eine Orchidee zum Dekorieren. Kerzen dürfen nicht fehlen, wie hier in Rot, sowie Glaskugeln, in Rot und Lila. Auch Werkzeug wird gebraucht: Heißklebepistole, Baumschere, Schnittdraht und Haften. Viel Freude beim Nachbasteln!