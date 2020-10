Wohnen aus einem Guss von A bis Z

Neben dem Interior-Konzept von Labvert, das beim Award „Best of Interior 2020“ den ersten Preis gewonnen hat, konnte weitere österreichische Projekte die Jury überzeugen. Destilat Design mit einem Altbau-Projekt am Naschmarkt, das Atelier Einwaller & Partner mit dem Interior-Design für den Dachgeschoß-Ausbau eines Gründerzeithauses auf der Ringstraße. Das Buch zum Award zeigt die 40 besten Interior-Projekte des Jahres, der Best of Interior Award wurde heuer zum sechsten Mal vergeben. „Best of Interior“ von Designjour nalistin Janina Temmen ist im Callwey Verlag erschienen. Dem Buch liegt der Wettbewerb „Best of Interior“ zugrunde. 59,95 Euro