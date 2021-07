Wiener Stadterneuerungspreis: Gelungene Revitalisierung

Das Projekt „Traungasse 12“ im 3. Bezirk überzeugte in der Kategorie „Bravour Leistung“. Das ehemalige Bürohaus wurde in den 1960ern von Harry Glück in Stahlbetonskelettbauweise errichtet und nun von BWM Architekten als modernes Wohnhaus mit plastischer Fassadengestaltung revitalisiert. Der Sonderpreis ging an die „Schwimmenden Gärten“ der Kaiserbadschleuse am Wiener Donaukanal.