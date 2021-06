Shoppen in ehrwürdigen Hallen des Wiener Bankvereins

Über 100 Restaurateure gleichzeitig arbeiteten im Gebäude. Für die notwendigen Installationen eines Supermarktes wurden behutsam Materialien aus der Bauzeit des Gebäudes mit moderner Technik kombiniert: Im gesamten Kassensaal wurde etwa ein optisch identer zweiter Boden über dem historischen Marmor eingezogen, in dessen Zwischenraum alle Versorgungsleitungen liegen.

Beleuchtung auf Basis historischer Bilder

Die originalen Lampen aus 1912 wurden bereits in den Dreißigerjahren großteils entfernt und waren nur mehr im Oktagon vorhanden. Das Beleuchtungskonzept in der gesamten Kassenhalle wurde auf Basis von historischen Bildern und in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt zur Gänze erneuert. Die Planung und Realisierung wurde gemeinsam mit Bartenbach und Zumtobel umgesetzt. Spar hat bereits Erfahrung mit Supermärkten in historischen Gebäuden: in Mozarts Geburtshaus, im Teatro Italia oder im Foro Boaria am Prato della Valle, um nur einige zu nennen.