WertInvest-Gründer: „Immobilienprojekte brauchen eine Seele“

Weiter Projekte des Entwicklers sind das „Apartmenthaus am Belvedere in der Traungasse im dritten Bezirk und der Wohnbau in der Franzensgasse in Wien Margareten. Das Apartmenthaus am Belvedere, ein ehemaliges 1960er-Jahre-Bürohaus von Harry Glück, befand sich bauphysikalisch in schlechtem Zustand und ist in einer Zeit entstanden, wo Balkone verboten waren. Daher wurde das Gebäude entkernt, umgebaut und überformt.

Markus Kaplan von BWM Architekten