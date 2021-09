Passivhäuser aus Österreich ausgezeichnet

Die internationale Jury wählte aus 87 Beiträgen rund um den Globus 14 Preisträger für den Passive House Award 2021 aus. Neben der Architektur spielten Wirtschaftlichkeit und Innovation sowie die Versorgung mit regenerativer Energie eine große Rolle bei der Bewertung. Unter den 14 ausgezeichneten Projekten sind auch drei aus Österreich. In der Kategorie Sanierung wurde das Verwaltungsgebäude der österreichischen Sozialversicherungen in Wien prämiert (Bild oben). Geplant von den Architekturbüros Chaix & Morel et Associés und Christian Pichler, die Bauphysik stammt von Schöberl & Pöll GmbH.

Studentenheim Mineroom in Leoben