Verschiedene Holunder-Sorten: Welche Beeren sind essbar?

Der Schwarze Holunder, auch Holler genannt, ist eine weitverbreitete Pflanze. Die Blätter und Beeren des Strauchs finden Verwendung als Heilmittel. Leserin Katrin Purgay hat gleich mehrere Exemplare in ihrem Garten: „In meinem Garten sind einige Holunderbäume wild aufgegangen und ich will die Früchte verarbeiten. Ich habe aber Bedenken, weil ich gelesen habe, dass es auch Sorten gibt, die selbst in gekochtem Zustand ungenießbar sind. Die Sträucher sind drei bis vier Meter hoch und haben hängende Dolden mit schwarzen Beeren.“