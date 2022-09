Alpenvereinshütte umgestaltet: Vom Gipfel in die Koje

Mit Lärchenschindeln verkleidet

Mit Ausnahme der betonierten Kellerräume wurde der Neubau als Holzbau in moderner Brettsperrholztechnik ausgeführt, die Fassade ist mit Lärchenschindeln verkleidet. War die Hütte schon bisher beliebtes Ausflugsziel, können nun noch mehr Gäste in ihren Genuss kommen, wie Fritz Macher, erster Vorsitzender des Alpenverein Austria, ausführt: „Auf der Porzehütte treffen hungrige, durstige und rastbedürftige Bergsteiger und Bergsteigerinnen in großer Zahl ein. Die Austria hat die dafür notwendigen Kapazitäten an Gasträumen, Nassräumen und Schlafplätzen zeitgemäß und in einem originellen Wabensystem mit einem Aufwand von rund 800.000 Euro geschaffen.“