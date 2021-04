Umweltfreundlich und modern: Sieger des Häuser-Awards 2021

Die nachhaltigsten Wohnhäuser aus ganz Europa hat das deutsche Architekturmagazin „Häuser“ im Rahmen des „Häuser-Awards 2021“ bereits zum 20. Mal gesucht – und gefunden.

Umweltfreundliche Materialien

Bei der Auswahl der Häuser orientierte sich die Jury unter anderem an folgenden Kriterien: Schonender Umgang mit Grund und Boden, ein effizientes Energiekonzept und umweltfreundliche, langlebige Materialien. Neben Neubauten waren vor allem auch Umbauten oder -erweiterungen gefragt. Denn mit bestehenden Ressourcen zu arbeiten ist das Gebot der Stunde.

Siegerobjekte

Häuser-Chefredakteurin Anne Zuber erklärt die Entscheidung für die Auswahl der prämierten Häuser so: „Die Objekte beweisen, dass sich die Branche wandelt. Individuelle Gestaltung, Außenbezug, Passgenauigkeit – das alles bieten die Siegerprojekte und sind doch beispielhaft im Sinne der Nachhaltigkeit. Sie zeigen in ihrer Vielfalt, welch unterschiedliche Ansätze es gibt, ressourcenschonend zu bauen – ob es der extrem kompakte Grundriss ist, eine geschickte Hinzufügung an Bestehendes, die effiziente Nutzung eines Restgrundstücks oder die Revitalisierung existierender Gebäude.“

Revitalisierung

Als Sieger ging das „Kleine Haus“ des Architekten Lukas Lenherr in Jonschwil bei St. Gallen in der Schweiz aus dem Wettbewerb hervor. Den zweiten Preis erhielt der Münchener Architekt Anton Mang, der sich an ein Bestandsgebäude in der bayerischen Hauptstadt gemacht hat.