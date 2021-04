Neue Büroräume im prunkvollen Palais Harrach

„Es war für uns ein wichtiges Thema, die verschiedenen Ebenen zusammenzubringen und keine hierarchische Abstufung der Arbeitsplätze zu haben“, sagt Architekt Gabriel Kacerovsky vom Wiener Architekturbüro „Archisphere“. Denn im Gegensatz zur Bel Etage waren die beiden Geschoße darüber durch spätere Einbauten in weniger gutem Zustand. Das wurde nun durch die Umgestaltung behoben. Für die über 100 Mitarbeiter sind moderne Arbeitsplätze und Aufenthaltsräume entstanden.

Glaskobel

Neue Elemente wurden in Form von gläsernen Raumschiffen, wie sie der Architekt nennt, hinzugefügt. In diesen sind die Konferenzräume untergebracht. Diese wurde behutsam mit minimalen Berührungspunkten in den Raum gestellt, als Raum im Raum, der im Gegensatz zu den historischen Räumen (das Bundesdenkmalamt war in die Umgestaltung involviert) klimatisiert werden konnten.

Spiegeldecke