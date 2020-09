Tipps & Tricks für mehr Wohnlichkeit

Wer kann, stellt den Schreibtisch so, dass viel Licht auf ihm landet. Um Ordnung zu schaffen, helfen verschiedene Behälter: Gewürzgläser, Dosen, Krüge und Vasen. Doch auch alles, was einen Deckel hat, ist bestens geeignet. In Schreibtischschubladen findet sich meist eine bunte Mischung aus Stiften, Batterien und Klebeband. Wer wissen will, ob die Batterien noch brauchbar sind, lässt sie aus zehn Zentimetern Höhe auf den Schreibtisch fallen. Leere Batterien hüpfen, volle bleiben liegen. Handdesinfektionsmittel gehört nicht nur in Corona-Zeiten auf jeden Schreibtisch: mit dem Mittel kann man Geschmiere von Kugelschreiber und Filzstift von glatten Oberflächen entfernen. Gegen Permanentmarker hilft Teebaumöl. Ruckelt die Schublade, obwohl sie nicht mehr vollgestopft ist? Eine Abreibung mit Seife hilft. Kein Kabelsalat mehr: Jedes Kabel bekommt ein kleines Plastikschild, wo in Schönschrift notiert ist, zu welchem Gerät es gehört. In einem Korb oder einer Schachtel können sie nun geordnet aufbewahrt werden.

Entspannendes Badezimmer

Platz schaffen, heißt das Motto im Badezimmer. Denn nur in einem aufgeräumten Bad kann man sich nach einem anstrengenden Tag entspannen – ohne vorher siebzehn Shampoos aus dem Weg räumen zu müssen. Daher: entrümpeln, ein Shampoo reicht. Ein Gefühl von Licht und Weite in kleine Bäder zu bringen gelingt mit den richtigen Farbtönen, jenen des Meeres: blau, grün und weiß. Die Autorin empfiehlt an stressigen Tagen ein Bad mit Magnesiumbittersalz, da dieses Schadstoffe aus dem Körper spült. Den Badezusatz kann man mit ätherischen Ölen abrunden, herrlich.

Farbe für die Wände

Sanfte Töne eigenen sich am besten als Wandfarbe, vor allem pudrige Töne. Da die Entscheidung für einen Farbton meist schwer ist, empfiehlt die Autorin, große Pappkarton-Schilder zu besorgen sowie Probetöpfchen von jenen Wandfarben, die in Frage kommen. Ein Karton nach dem anderen wird in ein großes Farbmuster verwandelt, das dann an verschiedenen Stellen im Raum ausprobiert werden kann; auf dem Sideboard, am Esstisch, hinter einem Stuhl. Farbfamilien geben den Räumen Struktur: verschiedene Grau- oder Grüntöne ergänzen sich gut. „Weiß macht klobige Stücke schlanker und passt sich jeder Einrichtung an“, ist die Autorin überzeugt.