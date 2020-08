An den Frühling denken: Welche Blumen-Zwiebel in die Erde müssen

Bunte Blumenpracht

Blumenzwiebel sind wunderbare Lückenfüller, sie können überall dort in ein Beet, aber auch in eine Wiese gesetzt werden, wo gerade Platz ist oder Bedarf an einer frühlingshaften Farbe. „Auf blütenlosen Beetflächen, die erst später ’starten’, können ein paar Blumenzwiebeln, geschickt platziert und über Teile der Pflanzung wie zufällig verstreut, mit wenig Aufwand große Wirkung erzielen“, rät die Autorin.

Doch wie konkret gestaltet man Gärten farblich mit Zwiebelblumen: Ton-in-Ton oder kontrastreich? Wer üppige Beete mit Frühlingsblühern anlegen will, muss nicht nur in eine große Menge an Zwiebeln investieren, sondern auch Pflanzen wählen, die sich verlässlich aussäen und damit von allein vermehren. Denn: „Ob sich die Pflanze wohlfühlt, also gesund bleibt, und längerfristig etablieren kann, wird erst im zweiten Frühling nach der Pflanzung klar: Nur wenn sie dann erscheint und im Optimalfall auch blüht, wurde der Standort richtig gewählt“, so die Autorin.

Ob eine Pflanze von Bienen besucht wird, hängt von der Menge an Pollen und Nektar ab, die Blüten bieten. Deshalb sollte man eine Vielfalt an unterschiedlichen Pflanzen im Garten haben, wie Allium, Anemone und Schneeglöckchen.

Wie einsetzen?

Zwiebel und Knollen kommen mit der Spitze nach oben unter die Erde, doch auch wenn sie schief ins Loch fallen, macht das nichts, sie blühen trotzdem. „ Beim Pflanzen ist wichtig, dass man Zwiebeln mindestens doppelt, besser aber dreimal so tief pflanzt, wie die Zwiebel hoch ist. Diese Faustregel soll zu flaches Pflanzen, eventuelles Auffrieren und damit ein Schädigen der Zwiebeln vermeiden“, schreibt die Autorin.