Kulinarische Köstlichkeiten: Des Gärtners Lohn

Pflaumenketchup: Herb-süße Versuchung

Zutaten: 100 g rote Zwiebeln, 500 g Pflaumen oder Zwetschgen entsteint, 1 EL Rapsöl zum Anschwitzen, 1 confierte (eingelegte) Knoblauchzehe oder 1 frische, 70 g Muscovadozucker (oder braunen Zucker), 70 g Weißweinessig, ¼ TL Korianderkörner, ½ TL gelbe Senfsamen, 2 Pimentkörner, 1 Sternanis, 1 TL Worcestersauce, ¼ TL Piment d’Espelette (Chili), Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer.

Zubereitung: Die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Die Pflaumen oder Zwetschgen halbieren. Etwas Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebelstreifen glasig darin anschwitzen. Den Knoblauch unterrühren, dann die Pflaumen- oder Zwetschgenhälften hinzufügen und alles bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Den Zucker unterrühren und 1 Minute karamellisieren, dann mit dem Essig ablöschen. Korianderkörner, Senfsamen, Pimentkörner und Sternanis zusammen in einen kleinen Teebeutel geben. Den Beutel zuknoten und in den Topf zum Ketchupansatz geben. Die Mischung mit schräg aufgelegtem Deckel bei mittlerer Hitze etwa 45 Minuten köcheln lassen, bis die Pflaumen zerfallen. Das Gewürzsäckchen entfernen. Die Fruchtmischung mit dem Stabmixer fein pürieren. Den Ketchup mit Worcestersauce und Piment d’Espelette würzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Pflaumenketchup in sterilisierte Flaschen füllen. Die Flaschen verschließen und den Ketchup 45 Minuten bei 90 °C einkochen.

Ergebnis: 2 Flaschen (à etwa 290 ml), die verschlossen etwa ein Jahr lang halten.