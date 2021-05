Doch es geht auch anders. So holt man die Saatgutvermehrung zurück in den eigenen Garten oder den eigenen Balkon: Nur samenfestes Saatgut lässt sich vermehren. Samen, die die Bezeichnung F1 auf ihrer Packung stehen haben, sind Hybride. Sortenreine Samen findet man hingegen bei Biogärtnereien, bei Tauschbörsen und Pflanzen-Märkten. Von einer einzigen sortenreinen Pflanze kann man viel mehr Saatgut ernten, als man im kommenden Jahr anbauen kann. Denn Pflanzen bilden Samenkörner in Hülle und Fülle. Für Hobbygärtner bedeutet das, dass von einer einzigen Kürbispflanze ausreichend Saatgut für die nächsten Gartenjahre vorhanden sind. Es empfiehlt sich, diese auch über den Gartenzaun an Nachbarn oder an Freunde und Gleichgesinnte zu verschenken. Denn wenn man sein Saatgut mit anderen austauscht, verbreiten sich die alten Sorten – und alle Beteiligten profitieren.

Buchtipp