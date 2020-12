Schnee und Eis am Gehsteig: Eine Frage der Haftung

Bei anhaltendem Schneefall oder gefrierendem Regen ist ein einmaliger Winterdienst in der Früh nicht ausreichend. In solchen Fällen muss man mehrmals am Tag zur Schaufel greifen. Auch sind Liegenschaftsbesitzer dazu verpflichtet, Schneewechten oder Eiszapfen vom Dach zu entfernen. Allerdings ist eine Schneeräumung rund um die Uhr unzumutbar. So kann zum Beispiel nicht erwartet werden, dass die Wege in der Nacht so betreut werden wie untertags.

Wer haftet im Schadensfall?

Grundsätzlich ist der Grundeigentümer zum Räumdienst verpflichtet. Er kann diese Aufgabe aber an Dritte übertragen, an einen Winterdienst sein oder den Hausbesorger. Derjenige haftet dann. Rutscht ein Fußgänger auf einem eisglatten, nicht gestreuten Gehweg aus und verletzt sich, drohen haftungsrechtliche Konsequenzen. Das können Schadenersatzforderungen sein, Schmerzensgeld oder sogar ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.