Rückstau bei Baubewilligungen

„Die Auswirkungen werden wir 2021/22 spüren. Die Verzögerungen bringen viele Probleme mit sich. Vom planenden Baumeister oder Architekten über die Baustoffhersteller zu den Verarbeitern bis hin zu den Bauherren, die Einzugstermine planen – Verzögerungen führen zu negativen Auswirkungen bei allen Beteiligten“, so Marchner. Viele Unternehmen aus der Branche würden zurzeit auf Sicht fahren. „Wir sind aktuell mit einem ‚blauen Auge’ davongekommen“, sagt er über das eigene Unternehmen.

Beschäftigung leidet darunter

Doch auch die Beschäftigung am Bau leide unter der Situation, so Josef Muchitsch. „Fakt ist, seit dem Lockdown kommen keine Aufträge nach und das macht uns große Sorge.“ Verschärfend hinzu kommt, dass die Banken restriktiver sind, was Neufinanzierungen angeht“, so Soravia. Jene Projekte, die sich bereits im Genehmigungsverfahren befinden, seien jedoch alle ausfinanziert.