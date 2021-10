Österreich-Pavillon für die Expo in Dubai ausgezeichnet

Der österreichische Pavillon von querkraft architekten aus 38 weißen Kegeltürmen hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, denn er wurde mit dem renommierten Architektur- & Designpreis 2021 in der Kategorie „Nachhaltige Architektur“ ausgezeichnet. Das Architektur-Konzept ist inspiriert von arabischen Windtürmen. Der Pavillon besteht aus ineinander verschnittenen Kegeln, die innen mit Lehmputz verkleidet sind. Sie wurden in unterschiedlichen Höhen abgeschnitten, wodurch sich Lichtöffnungen und verschiedene Lichtstimmungen ergeben. Der Pavillon kommt außerdem ohne technische Kälteerzeugung aus und benötigt bis zu 70 Prozent weniger Energie als konventionelle klimatisierte Gebäude in Dubai.