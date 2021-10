Wienwood 21: Ausgezeichneter Holzbau vor den Vorhang

Bereits zum dritten Mal, nach 2005 und 2015, wurden am Donnerstag herausragende Holzbauten mit dem wienwood ausgezeichnet, vergeben von proHolz Austria in Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien, der Stadt Wien und unterstützt von Wiener Städtische Versicherung. Aus 56 eingereichten Projekten, zwischen Juni 2015 und Juni 2021 fertiggestellt, wählte die Jury Preisträger in den Kategorien Wohnbau, öffentlicher und kommunaler Bau, Gewerbebau und Innenausbau/Umbau.

Die Gewinner sind:

- Die Wohnanlage Paulasgasse in Simmering, geplant von Riepl Kaufmann Bammer Architektur und errichtet von Neues Leben. Erstmals hat eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft wieder eine größere Wohnanlage in Holzbauweise errichtet, was im Rahmen des straffen Kostenrahmens eindrucksvoll gelungen ist.