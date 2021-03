Neue Wohnquartiere für Döbling

Wenn man in Wien Döbling bei der Endstation Heiligenstadt aus der U-Bahn steigt, landet man linker Hand beim Karl-Marx-Hof. Oder, wenn man sich rechts hält, auf der frequentierten Muthgasse, unweit der Nordausfahrt Wiens. Der erste Eindruck: hier sind viele Büros, zahlreiche Menschen eilen zu ihrem Arbeitsplatz, Studenten zur Boku. Abends ist hier wenig los, was damit zu tun hat, dass es kaum Lokale gibt. Bis vor Kurzem war hier eine große Baustelle, das riesige Gebäude trägt den Namen „Smartments“ und wird in Zukunft Studenten beherbergen.

25 Bäume für den Leopold-Ungar-Platz

Bezirkschef Daniel Resch hat hier aber noch viel vor: „Das Stadtentwicklungsgebiet Muthgasse erlebt noch heuer ein ordentliches „Facelift“, verspricht er. Erste Pläne zur Umgestaltung des Leopold-Ungar-Platzes wurden auf seinen Wunsch überarbeitet, nun finden sich 25 Bäume am Areal, drei Wasserspiele und ein Trinkbrunnen für besonders heiße Sommertage, sowie Sitzmöglichkeiten. „Durch die freundliche Gestaltung des Platzes und die vielen Grünoasen bekommt das Quartier einen echten Hauptplatz, der zum Verweilen einlädt.“ Im Herbst soll der Platz fertig sein.

Aus dem Parkplatz werden Mietwohnungen