Neu und urban: Besonderes Gäste-Erlebnis im Grätzlhotel

Begonnen hat es 2011. Die Urbanauts, eine Gruppe junger Architekten, hat sich der Umnutzung leer stehender Geschäftsräume verschrieben. Nach und nach wurden in Wien die ersten Hotelzimmer realisiert, Grätzlhotels genannt. Die leer stehenden, ebenerdigen Geschäftslokale in sogenannten B-Lagen wurden auf diese Weise wiederbelebt, gleichzeitig wurde ein neues Hotelkonzept kreiert: Durch die Einbindung der lokalen Wirtschaft (Bäckerei, Bar, Geschäfte) in die Gästebetreuung und die Unterbringung der Gäste in der Nähe des authentischen Stadtlebens, erfüllt das Grätzlhotel den Wunsch vieler Reisender nach individuellem Städtetourismus, der es ihnen ermöglicht, urbanes Leben authentisch zu erfahren. Wer hier urlaubt, fühlt sich nicht als Tourist, sondern als Einheimischer, denn es gibt keinen Frühstücksraum und auch kein Restaurant. Stattdessen wird die Nachbarschaft erkundet, die Bäckerei um die Ecke und die Bar im Erdgeschoß genutzt.