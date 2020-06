Nachfrage ist wieder da

Die Kaufpreise für neue Wohnimmobilien sind stabil, sind sich die Experten einig. Eigentumswohnungen kosten im Median (die Hälfte der Transaktionen sind teurer, die Hälfte billiger) 3.226 Euro pro Quadratmeter, ermittelte die Statistik Austria. Am höchsten waren 2019 die Preise in Wien (4.036 Euro), gefolgt von Vorarlberg (3.899 Euro), Salzburg (3.644 Euro) und Tirol (3.579 Euro). Eigentumswohnungen in Oberösterreich kosten im Schnitt 2.630 Euro pro , in Niederösterreich 2.570 Euro, in der Steiermark 2.038 Euro, in Kärnten 2.003 Euro und im Burgenland (1.288 Euro). Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen werden weiterhin leicht steigen, betont Michael Pisecky. Grundstücke und Einfamilienhäuser im Grünen sind gefragt, dazu trägt auch die verstärkte Arbeit im Homeoffice bei.

Weniger Transaktionen

Bei Grundstückspreisen ist laut Georg Spiegelfeld, Präsident des Immobilienring Österreich, immer noch Luft nach oben, da sie häufig zur Geldanlage erworben werden. Die Transaktionszahlen am Immobilienmarkt werden 2020 das Vorjahresniveau aber nicht erreichen, so Reikersdorfer. Wie sich die Krise langfristig auf die Wohnungspreise auswirken wird, wird man erst im Herbst, beziehungsweise im ersten Halbjahr 2021 sehen – denn Langzeiteffekte sind wegen Rezession, Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit noch nicht absehbar. Doch der Preisanstieg bei Wohnimmobilien hat sich zuletzt schon eingebremst, diese Entwicklung werde sich heuer wohl weiter verstärken. Die Experten rechnen damit, dass in Folge mehr Objekte auf den Markt kommen. Eine Blase bei Wohnimmobilien sei hingegen nicht in Sicht, da kein Angebotsüberhang bestehe, der Eigenmittelanteil hoch genug sei und die Zinsen niedrig bleiben würden.

Finanzierung schwieriger