Besichtigungsboom am Immo-Markt

Die Corona-Krise hat auch die Immobilienbranche nicht verschont: Der Shutdown hat zur Hochsaison für Wohnimmobilien stattgefunden, Angebot und Nachfrage sind zumTeil stark eingebrochen. Der Ausfall sei „enorm“ und könne nicht aufgeholt werden, ist der Präsident des Immobilienring Österreich (IR), Georg Spiegelfeld, überzeugt.

Krise als Treiber für die Digitalisierung



Am stärksten ist die Nachfrage nach Geschäftslokalen eingebrochen, am wenigsten nach Grundstücken. Gleichzeitig ist das Angebot an Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern und Grundstücken stark gesunken. Bei Mietwohnungen gab es hingegen nur einen leichten Rückgang, bei Geschäftslokalen blieb das Angebot ausreichend. Auch in der Kommunikation hinterlässt die Krise ihre Spuren: Die Branche hat in kurzer Zeit einen enormen Digitalisierungsschub erfahren.

Bei der Hälfte der Makler-Unternehmen sind Mitarbeiter in Kurzarbeit, trotz der schwierigen Situation wollen aber nur fünf Prozent staatliche Hilfspakete in Anspruch nehmen – das ergab eine Befragung unter rund 400 IR-Maklern Mitte Mai dieses Jahres.