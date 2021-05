Möbelmiete: Wann sie zu bezahlen ist und so hoch darf sie sein

Eine Mietwohnung, in der bereits Einrichtungsgegenstände vorhanden sind, kann sehr praktisch sein. Wer in eine voll- oder teilmöblierte Wohnung zieht, zahlt häufig auch eine Miete für diese Einrichtungsgegenstände. Diese muss im Mietvertrag ausdrücklich geregelt sein. Es reicht nicht aus, dass die Möbel in der Wohnung vorhanden sind.

Außerdem darf nicht für jeden Einrichtungsgegenstand Miete eingehoben werden. Herd, Spüle, Dusche, Waschbecken oder WC sind klassische Ausstattungsmerkmale einer Wohnung und dürfen nicht extra verrechnet werden. Bei der Möbelmiete für eine Küche sind somit Herd und Spüle auszunehmen.