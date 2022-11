Marmor und Onyx: Luxus für die eigene Badeoase

Das Badezimmer ist ein Raum zum Erholen, Entspannen, Genießen und um sich rundum wohlzufühlen. Hier wollen wir uns pflegen und stylen. Das gelingt in einer schön gestalteten Umgebung umso besser. Ideen für individuelles und exquisites Baddesign liefert das Stammhaus der Familie Köse in der Gumpendorfer Straße 137.

Hochwertiges Design

Exklusive Kollektionen an Waschtischen, Badewannen und Armaturen von Porcelanosa sowie außergewöhnliche Natursteine, Onyxe in aufregenden Farben, Keramikwände und verschiedene Marmorsteine von MLUXURY wurden formvollendet in Dusch- und Trennwände im Bad stilvoll kombiniert. Das Ergebnis sind wunderschöne und hochwertige Baddesigns für besondere Ansprüche.