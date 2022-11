Schönheit aus dem Weingarten: Reben werden Unikate

Sie können 100 Jahre oder älter werden. Außerdem liefert jede bis zu 15 Kilogramm Trauben pro Jahr. Die Wurzeln der mit der Zeit herrlich knorrigen Weinstöcke erreichen eine Tiefe von bis zu 20 Metern. Das garantiert selbst in trockenen Wetterphasen alljährliche Gaumenfreuden aus dem vergorenen begehrten Beerensaft.

Alte Rieden

Dennoch lässt der Ertrag irgendwann nach, denn auch Weingärten kommen in die Jahre, in dem dann Ruhe und Abschied angesagt ist. Manchmal werden alte Rieden auch aufgrund einer Sortenumstellung großflächig gerodet. Dann türmen sich die ausgedienten Rebstöcke zu beachtlichen Bergen im Weingut auf. Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Was tun mit dem Rebholz?