Amsel, Drossel und Spatz: Vögel füttern, aber richtig

Wo füttern? Wichtig ist, ein sicherer Ort für die Futterquelle. Mehr als eine Futterquelle. „Das Vogelfutter sollte nicht in der Nähe eines Fensters stehen, falls die Vögel einmal vor einem Raubtier fliehen müssen, landen sie sonst oft panisch in der Glasscheibe.“, so Scheer. Der ideale Platz der Vogelfutterstelle ist in der Nähe von Sträuchern oder Hecken, aber freistehend. Um keinen zu großen Andrang an einem Häuschen zu verursachen empfiehlt der Gartenexperte, mehrere Futterstellen im Garten zu verteilen. Wichtig ist auch, den Ort dafür gut zu wählen.

Wie füttern? Hygiene an der Futterstelle ist besonders wichtig, da sich sonst Krankheiten schnell ausbreiten können. „Deshalb empfehlen wir immer Silofutterhäuser oder Futtersäulen. Denn in offenen Futterhäusern wird das Futter durch den Kot der Vögel verunreinigt und so die Übertragung von Krankheiten ermöglicht“, mahnt Christian Scheer.