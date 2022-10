Tipp von der Gärtnerin: So kommen die Dahlien gut über den Winter

Zum Überwintern und Lagern gibt man sie dann in einen kühlen frostfreien Raum, „der nicht zu trocken ist – aber auch keine Näße bildet wegen der Fäulnisgefahr. Ein Kontrollblick ein oder zweimal im Winter kann nicht schaden.“ Ins Beet kommen sie dann wieder im Frühling: „Ab den Eisheiligen oder etwas früher gehören die Knollen wieder in die Erde. Falls Sie viele Schnecken im Garten haben können Sie auch in Töpfen vorgezogen werden, bis sie den Schnecken zu groß sind und dann ins Freie gesetzt werden.“