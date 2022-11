Neue Boutique für Pflanzen und schöne Dinge in Wien

„Here comes the green“ steht an der Eingangstüre des neuen „Salon Verde“, der diese Woche im Wiener Nordbahnviertel seine Pforten geöffnet hat. Die Stadtboutique des Gartencenter-Betreibers bellaflora startet an diesem Standort ein neues Konzept: mitten in der Stadt, nah an den Konsumenten, in einem aufstrebenden, neuen Stadtviertel mit vielen kürzlich errichteten Wohnungen.

Hier gilt es noch viele Balkone und Terrasse zu bepflanzen.