Luxus & Lifestyle: Mariahilfer Straße bekommt neues Hotel

Eröffnung Ende 2024

Das Hotel wird über 148 Zimmer verfügen und soll Ende 2024 eröffnen. Inspiriert von der Architektur und den Charakteristika von Wien wird das Designkonzept des Hotels ausgefallen geplant. Kombiniert wird es mit dem für die Marke Thompson Hotels charakteristischen Style.

„Mit seinem besonderen Ambiente und der dynamischen gesellschaftlichen Szene wird das bereits dritte Hyatt-Haus in Wien Gäste und Einheimische gleichermaßen anlocken“, ist Felicity Black-Roberts überzeugt. „Das beispiellose Bauprojekt soll Premium-Shopping, Gastronomie, Unterhaltung, Mode und Hotellerie an einem Ort vereinen.“

Lifestyle-Angebot

Neben den Hotels Park Hyatt Vienna und dem Andaz Am Belvedere ist mit dem Thompson die Eröffnung des dritten Hauses der internationalen Hotelgruppe in Wien geplant. Claus Stadler, COO der Signa, will „gemeinsam das Zusammenspiel von Warenhaus und Hotellerie neu definieren, um so für unsere Gäste ein qualitativ hochwertiges Lifestyle-Angebot zu schaffen.“

Park am Dach

An dem neuen Kaufhaus wird seit dem Frühjahr 2021 gearbeitet. Das Gebäude soll neben dem Warenhaus-Konzept und hochwertiger Gastronomie eine Begegnungszone und einen großen Park am Dach bieten, der für alle offen und als konsumfreie Zone zugänglich ist. Besucher können von hier aus den Panorama-Ausblick über die Stadt genießen.

Wiens größte und lebendigste Einkaufsstraße wird damit laut Signa auch im unteren Teil zu einem Prachtboulevard europäischen Formats.