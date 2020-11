Kuschel-Chamäleon statt Standard-Sofa

An Komfort verliert Camaleonda dadurch keineswegs. Mario Bellini, als Designer ein Mann ohne Ecken und Kanten, ist bekannt dafür, in seinen Arbeiten Design und Architektur miteinander zu verbinden. Auch der Name ist eine Eigenkreation Bellinis, wenn auch nicht ganz neu: „Camaleonda ist ein Name, den ich 1970 durch das Mischen von zwei Wörtern erfunden habe.

Das erste ist der Name eines außergewöhnlichen Tieres, des Chamäleons (Camaleonte auf Italienisch), das sich an die Umgebung anpassen kann, und des Wortes ’Onda’, Welle, das die Krümmung des Meeres und der Wüste anzeigt. Beide Wörter beschreiben die Form und Funktion dieses Sofas.“ Ab 12.000 Euro, im Fachhandel erhältlich.