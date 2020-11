Schweizer eröffnen Shop in Wien

Der neue Store in Wien befindet sich in einem renovierten Altbau in bester Lage am Michaelerplatz mit zwei großen Schaufenstern. Auf rund 75 Quadratmetern wird die gesamte Produktwelt von Victorinox präsentiert: Reisegepäck, Armbanduhren, Küchenmessern, und vieles mehr. Der Store ist übersichtlich gestaltet, Holztische in warmen Farben wurde mit teils dunklen Wandelementen kombiniert. Glasvitrinen setzen Armbanduhren oder Küchenmesser gekonnt in Szene.

Eiche, Stahl, Filz, Beton

An einer Wand ist das Taschenmesser in Übergröße, ausgeklappt mit all seinen Funktionen, zu sehen. „Das Design aller Shops stammt von Blocker Partners Architekten, der Wiener Store wurde von Mach Architekten entwickelt“, so Andreas Wirth, Head of Retail Services. Eiche, Stahl, Filz und Beton stehen im Vordergrund, die Farbe Rot zieht sich durch die Räume.

Taschenmesser selbst designen

Ein Highlight ist das „Place to be“ Taschenmesser-Modell mit der Skyline von Wien auf der Vorder- und den Koordinaten des Stores in Wien auf der Rückseite, das ausschließlich in diesem Shop erhältlich ist und 39 Euro kostet. Über die Personalisierungsstation kann das eigene Wunsch-Taschenmesser konfiguriert und anschließend graviert werden.