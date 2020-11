Luca Nichettos Entwürfe bekennen Farbe

Was war die Herausforderung beim Andes-Sofa?

Das Sofa sollte in eine Mikrowohnung in Tokio genauso wie in eine Villa in Beverly Hills passen. Die Recherche hat mich zu Josef Hoffmann geführt. Die Silhouette des Sofas ist von einem Löffel, den Hoffmann designt hat, abgeleitet.

Wir befinden uns in einer Pandemie. Welchen Beitrag kann Design leisten, damit wir als Menschheit besser durch diese Krise kommen?

Covid-19 hat uns als Gesellschaft schnell gezeigt, was gerade nicht funktioniert. Die Designindustrie muss daraus lernen und selbstbestimmter mit Entwürfen umgehen. Die Branche war zu lange auf sich selbst fokussiert und hat zu wenig an die Nutzer gedacht und daran was sie brauchen und wollen.

In den vergangenen sieben Monaten hat sich das Wohnen verändert, auch Restaurants und Hotels müssen neu gedacht werden. Jetzt ist die Zeit für echte Projekte und weniger Zeit für Kosmetik.