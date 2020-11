Alles neu: Zukünftige Materialien und Fertigteile am Bau

Heldenmaterialien. Wer nun an Heu, Holz oder Hanf denkt, liegt weit daneben. Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern hat diesen Terminus kreiert um den Außenseitern in der Materialwelt ein neues Image zu verleihen. „Plastik und Beton sind in den vergangenen Jahren immer mehr zu den Bösewichten der Bau- und Möbelbranche verklärt worden. Das ändert sich derzeit“, erklärt die Zukunftsforscherin während der Präsentation ihres neuen Homereport 2021. Dieser enthält zukünftige Trends im Bereich Architektur, Wohnen und Arbeiten.