Neue Designs in der Arztpraxis

Kinderspielplatz samt Zahnuntersuchung

Die Zahnarztpraxis Bürkle im Quartier Riedenburg in Salzburg sollte bewusst als Ort gestaltet werden, an dem sich Kinder entspannen und ausleben können. Wie ein Spielplatz eben. Die Untersuchung und Behandlung sollte nebenbei geschehen, so der Wunsch von Dr. Verena Bürkle. Daher hat das Architekturbüro Mutant Arch. Media die Ordination in Zonen aufgeteilt und diese kreativ gestaltet.