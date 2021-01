Kunstinstallation: Zusammen wippen

An dem Werk mit dem Namen „Teeter-Totter-Wall“ (was übersetzt so viel heißt wie Wipp-Mauer) war auch die mexikanische Künstlergruppe Colectivo Chopeke beteiligt (Im Bild: Architekturprofessor Ronald Rael). Die Architekten wollten mit diesem Kunstprojekt aufzeigen, dass Handlungen auf einer Seite der Grenze direkte Konsequenzen auf die andere Seite haben. Ein Designer auf der mexikanischen Seite in Juárez und einer in der Stadt El Paso in Texas sorgten für die Umsetzung.

...als politisches Statement

Anlässlich der Auszeichnung für dieses politische Statement sagte Architekt Ronald Rael dem US-Radiosender NPR: „Am wichtigsten ist, dass der Preis zu einer Zeit vergeben wird, in der wir auf Veränderungen hoffen und in der wir mehr Brücken anstelle von Mauern bauen.“ Der rund 600 Kilometer lange Grenzzaun aus Stahl ist ein zentrales Element der strikten Migrationspolitik des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Mit seinem Nachfolger Joe Biden, der seit Kurzem im Amt ist, hoffen Migranten auf eine liberalere Einwanderungspolitik.