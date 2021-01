Aus für Gasheizungen in Sicht

„Die laufenden Energiekosten solcher Systeme sind relativ gering und das öffnet beträchtliche Spielräume zur Refinanzierung der Erstinvestitionen“, sagt Klaus Wolfinger, Bauträgersprecher des Österreichischen Verbandes der Immobilienwirtschaft (ÖVI). Dafür müssten entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen ausgearbeitet werden. „Wir stehen erst am Beginn – aber die gute Nachricht ist: Engagierte Pilotprojekte und ausgetüftelte Modellrechnungen zeigen, dass es für jeden Standort und für jeden Gebäudetyp eine gangbare technische Lösung gibt“, resümiert Klaus Wolfinger.

Herausforderungen



Deutlich herausfordernder als im Wohnungsneubau wird der Umstieg im Mehrparteienhaus-Bestand. Denn in vielen Mehrparteienhäusern gibt es immer noch keine zentralen Heizungsanlagen, sondern in jeder Wohnung eine separate Gastherme. Laut Statistik Austria ist in mehr als 500.000 als Hauptwohnsitz genutzten Wohnungen eine Gasetagenheizung in Betrieb.

Damit eine Umrüstung in Richtung erneuerbare Heizsysteme finanziert werden kann, müssen in Mehrparteienhäuser die Rücklagen entsprechend dotiert sein. Damit ist es aber noch nicht getan. „Es braucht Anreize wie Förderungen und steuerliche Erleichterung“, ist Wolfinger überzeugt.