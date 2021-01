Kreativ wohnen und andere damit inspirieren

#instahome gehört zu den beliebtesten Hashtags auf Instagram. Kein Wunder, schließlich versorgen uns Instagram-Accounts wie @itsprettynice, @leelahloves oder @sinnenrausch nahezu täglich mit inspirierenden Bildern und Ideen rund ums Wohnen und Dekorieren. Doch wer steckt hinter diesen Profilen und was macht diese so einzigartig? Das Buch #instahome porträtiert 20 Frauen, die andere an ihrer Wohnleidenschaft teilhaben lassen oder daraus sogar eine Geschäftsidee entwickelt haben.

Instagramgereicht in Szene gesetzt