Leichter Knick in der Immobilien-Preiskurve

Freie Marktmieten, die nicht der gesetzlichen Preisdeckelung unterliegen, stagnieren heuer. Leicht sinken werden Wohnungsmieten in Landgemeinden und am Stadtrand. Was das für wohnungssuchende Mieter bedeutet? Sie sollen die Angebote am Markt vergleichen, denn das Angebot steigt und drückt auf die Preise, so die Experten. 2020 wurden sehr viele Immobilien in Österreich fertiggestellt – vor allem Mietwohnungen. Da aber durch Lockdowns geprägten Jahr 2020 weniger neue Wohnungen bewilligt wurden, wird das Angebot in den Jahren 2023 und 2024 stark sinken, ist Sandra Bauernfeind von EHL Immobilien überzeugt.

Gewerbeimmobilien im Minus

Deutlich im Minus sind Gewerbeimmobilien – siehe Grafik. Hier sind die Aussichten für das aktuelle Jahr so schlecht wie zuletzt 2015, betont Anton Nenning. Die Mieten und Kaufpreise für Geschäftslokale, Büroflächen, Gewerbeobjekte und Betriebsgrundstücke sinken im Österreich-Durchschnitt je nach Kategorie zwischen 2,6 und 5,9 Prozent. Die Ausnahme von dieser Entwicklung sind Logistikimmobilien, sie werden aufgrund des erstarkten Onlinehandels vermehrt nachgefragt – von Nutzern und Investoren, die Preisentwicklung ist deutlich positiver.