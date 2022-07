Kategoriemieten werden abermals an die Inflation angepasst

Was heißt das für die rund 150.000 Haushalte, die allein in Wien betroffen sind? Die Mieten steigen um 5,46 Prozent. Am 1. April stieg die Kategorie-A-Miete von 3,60 auf 3,80 Euro pro m² und Monat. Zwei Monate später wird sie auf 4,01 Euro angehoben. Eine weitere Erhöhung könnte eventuell durch die Inflationszahl für Juli ausgelöst werden, befürchtet die Arbeiterkammer. Denn im Juni lag die Teuerung bei 8,7 Prozent. Auswirken würde sie sich für Neuverträge ab 1. November, für bestehende Mietverträge ab 1. Dezember. Kommt eine weitere Anpassung, entspräche das einer Erhöhung um rund 16 Prozent in diesem Jahr. Für eine 70 m2 große Wohnung wären dies jährliche Mehrkosten von durchschnittlich 450 Euro.