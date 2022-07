Abkühlung an Hundstagen: Dürfen Mieter eine Klimaanlage einbauen?

In der Praxis ist es nur in Ausnahmefällen möglich, gegen den Willen des Hauseigentümers eine Klimaanlage einbauen zu lassen. Unter Umständen kann dies durchgesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: Die Veränderung muss dem Stand der Technik entsprechen, verkehrsüblich sein, einwandfrei ausgeführt und auf Kosten des Hauptmieters durchgeführt werden. Zudem darf es zu keinen schutzwürdigen Beeinträchtigungen der Interessen des Vermieters kommen, das Haus dadurch keine Beeinträchtigung erleiden und die Veränderung keine Gefahr für Personen und Sachen darstellen. Vor allem, wenn die Installation außerhalb des Mietgegenstandes erfolgen soll und ein Eingriff in die Bausubstanz vorliegt, legen die Gerichte eine strenge Prüfung an, ob die geplanten Veränderungen tatsächlich verkehrsüblich sind.

Miteigentümer müssen zustimmen

Wohnungseigentümer brauchen wiederum neben einer Genehmigung der Baubehörde auch das Einverständnis aller Miteigentümer. Sollten einzelne Miteigentümer ihre Zustimmung zur Montage des Klimagerätes verweigern, kann in einem Außerstreitverfahren ein Gericht feststellen, ob das wichtige Interesse für eine Wohnung mit erträglichen Raumtemperaturen die schutzwürdigen Interessen der anderen Wohnungseigentümer überwiegt. Für das Anbringen des Außengeräts einer Split-Anlage ist in den meisten Fällen eine Baubewilligung nötig – die Regelungen unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland.

Äußeres Erscheinungsbild

In Wien werden alle Änderungen des äußeren Erscheinungsbildes von der MA 19 (Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung) überprüft. Hier gilt: Die Montage von Split-Klimageräten ist zulässig, wenn sie nicht aus dem öffentlichen Raum (etwa hinter einer Balkonbrüstung) eingesehen werden können. Die MA 19 leitet in der Folge eine Stellungnahme oder ein entsprechendes Gutachten an die zuständige Behörde – Baupolizei (MA 37) – weiter. Neben dem Erscheinungsbild ist auch die Lautstärke der Klimaanlage von Bedeutung – vor allem wenn sich Nachbarn gestört fühlen. Es gibt bestimmte Grenzwerte, die eingehalten werden müssen (ÖNORM S5021). Grundsätzlich gilt: In Vororten muss es in der Regel leiser sein als in Gewerbegebieten. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr Früh ist generell weniger Lärmentwicklung erlaubt als tagsüber zwischen sechs und 22 Uhr. - Christina Badelt