Kachelofen anheizen: Brennholz ist das neue Klopapier

Vor allem im Wiener Speckgürtel wird Brennholz angesichts eines Mehrbedarfs von rund 15 Prozent zum Mangelprodukt. Außerdem würden die Händler mit der Produktion nicht nachkommen. Denn bis Holz im Ofen verbrannt werden kann, müsse es rund ein bis zwei Jahre trocknen. Die Landwirtschaftskammer warnt vor Hamsterkäufen – vor allem, wenn mehr als ein Jahresbedarf an Holz gehortet würde. Denn das Hamstern sei für die gestiegenen Preise mitverantwortlich. Außerdem würden die Holzpreise in absehbarer Zeit wieder nachgeben. Momentan sind die Lager der Händler jedoch so gut wie leer.

Auch Pellets betroffen

Auch der Pelletsmarkt ist davon betroffen. „Pellets sind derzeit heiß begehrt“, sagte der Chef von proPellets Austria, Christian Rakos, gegenüber der APA. Besitzer von Pelletheizungen ruft er zu Geduld auf, die Händler könnten die Nachfrage bedienen, allerdings nicht alle gleichzeitig. Viele Hausbesitzer, die mit Pellets heizen, hätten heuer schon frühzeitig begonnen, sich dieses liefern zu lassen, um auf der sicheren Seite zu sein. Obwohl Österreich bei Pellets nicht von Importen abhängig ist, stieg der Preis gegenüber dem Jahr 2021 um satte 66 Prozent. Im Juni des Vorjahres hat eine Tonne Pellets 221 Euro gekostet, aktuell zahlt man durchschnittlich 440 Euro für diese Menge. Nachbarländer von Österreich, die bisher Pellets aus Russland, Belarus oder der Ukraine bezogen haben, „sorgen für einen gewissen Sog“, erklärt Christian Rakos.