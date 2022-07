Kreislaufwirtschaft: Alte Ziegel machen Dächer grün

Neue Anlage

Nun wurde im RCH eine neue Aufbereitungsanlage eingeführt: Sie löst das Problem bei der Deponierung von Mineralwollabfällen. Mineralwolle zählt zu den am häufigsten eingesetzten Dämmstoffen beim Gebäudebau. Da sie sehr leicht und voluminös ist, verbraucht sie jedoch sehr viel Deponievolumen. Die PORR hat eine innovative Aufbereitungsanlage eigens für Mineralwollabfälle entwickelt und patentiert.

Forschung geht weiter

Bei dieser Anlage wird das Material so zerkleinert, mit Zusatzstoffen versetzt, dass das Volumen um bis zu 80 Prozent Material reduziert wird. Die Anlage ist geschlossen, die Luft wird vollständig abgesaugt und gefiltert, damit es zu keinen Faseremissionen kommt. In Österreich beträgt die geschätzte Menge an Mineralwolleabfällen ca. 24.000 Tonnen pro Jahr.

„Wir wollen unsere Recyclingquoten weiter ausbauen. Wir sind zum Beispiel an einem Forschungsprojekt zur Wiederverwertung von Styropor beteiligt und an einem Projekt zum Recycling von Gips – beides Bereiche, die in Österreich noch extrem unerforscht sind“, so Zeljko Vocinkic, Recyclingexperte und Geschäftsführer der PORR Bau GmbH.