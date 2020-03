IMMO serviert fünf aktuelle Esstisch-Trends

Was das Material betrifft, so ist Holz der absoluter Favorit der Österreicher. Interieur Expertin Patricia Tschen weiß: „Die Tischplatte aus Holz ist tief in unserer Kultur verwurzelt.“ Wenngleich massive Konstruktionen ausgedient haben. Tschen: „Quadratische Holzklöße als zentrales Tischbein müssen nicht mehr sein.“ Bevorzugt werden leichte Konstruktionen mit dünnen Tischbeinen.

2. Natur am Tisch

Natur am Tisch ist derzeit der beliebteste Deko-Trend. Während der Holztisch ohnehin an Bäume und Wälder erinnert, verstärken Naturstoffe wie Leinen- und Baumwolle diese Atmosphäre. Daraus verarbeitete Tischtücher und Platzsets müssen nicht glatt gebügelt sein. Denn: Sogenannter Edelknitter ist am Esstisch Trend.