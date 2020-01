Was Hausverwaltungen wirklich tun müssen (und worauf genau zu achten ist)

Intransparenz, Chaos und Nichterreichbarkeit – durchforstet man die Foren nach Erfahrungsberichten von Mietern oder Wohnungseigentümern mit deren Hausverwaltungen im Internet, ist es oft die Frustration, die einem entgegenschlägt. Die Einblicke in die Praxis mancher Hausverwaltungen schlagen sich auf das Image der Unternehmer in der ganzen Branche nieder.

Fragt man Markus Pusta nach seiner Einschätzung, warum Hausverwaltungen mit so vielen negativen Rezensionen zu kämpfen haben, verweist er auf die mangelnde Transparenz. Pusta leitet gemeinsam mit seinem Vater und Bruder die Pusta & Partner Hausverwaltungs GmbH, die 170 Immobilien in Wien und Umgebung betreut. „Die Leute wissen oft nicht, was mit dem Geld passiert, das sie monatlich einzahlen. Wenn das nicht nachvollziehbar für den Endverbraucher – etwa in einer Hausversammlung – dargestellt wird, dann kommen auch Aussagen wie ,Der macht mit meinem Geld etwas, das ich nicht kontrollieren kann’“, sagt er.