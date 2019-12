Blick in die Zukunft: So verändern PropTechs den Immobilienmarkt

Langsam öffnet Frau Schwarz die Gartentüre und geht die ersten Schritte in Richtung ihres neuen Eigenheims. Es ist Frühling und die Vögel zwitschern von den Bäumen herab, das Gras im Vorgarten erstrahlt bereits in sattem Grün. Dreht sie sich nach links, sieht sie in der Ferne die Silhouette der Wiener Hochhäuser am Horizont.

Frau Schwarz betritt das Vorzimmer und blickt auf den Boden: Die verlegten Fliesen in Anthrazit gefallen ihr so gar nicht, ihre Freude ist getrübt. Irgendwie hatte sie sich das anders vorgestellt. Deshalb bedient sie den Knopf am Controller und der Boden wechselt die Farbe. Marazzi-Weiß trifft mehr ihren Geschmack. Das ist möglich, weil Frau Schwarz sich gar nicht real in dem Haus befindet. Vielmehr steht sie im Büro eines Bauträgers, trägt eine Virtual-Reality-Brille und durchschreitet ein Haus, das weder ihr gehört, geschweige denn schon gebaut ist.