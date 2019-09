Das sind die Besten der Immobilienbranche

Seit 2006 wird der Cäsar an renommierte Persönlichkeiten der Immobilienbranche verliehen, auch heuer war es wieder so weit. Am 19. September 2019 fand die feierliche Gala im Schlosstheater Schönbrunn statt. 250 Vertreter der Immobilienbranche waren mit dabei, als acht Persönlichkeiten der Immobilienbranche – aus 143 Bewerbungen – ausgezeichnet wurden. 35 Mitgliedern der Immobilienbranche haben die Preisträger anhand ihrer Projekte und ihres Einsatzes bei einer Jurysitzung unter notarieller Aufsicht gewählt.

Partnerverbände

Sechs Partnerverbände unterstützen den Cäsar: ÖVI, FIABCI, RICS, immQu, Salon Real und der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO. „Von der Durchsicht der vielen kreativen Projekte und Nominierten, über die Dreharbeiten für den Sponsorenfilm bis zur glanzvollen Gala bietet der Cäsar die perfekte Gelegenheit, außergewöhnliche Persönlichkeiten der Branche auszuzeichnen“, so Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.

Die Preisträger: