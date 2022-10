Homestory: Zu Besuch bei Interior-Designerin Karin Binder

Im monochrom gehaltene Badezimmer bieten schwarze Fliesen die Bühne für die frei stehende Badewanne mit tollem Ausblick: „Mein Highlight in der Wohnung“, so Binder. Apropos Highlight: Auf der großzügigen Dachterrasse sieht man vom Riesenrad bis zum Stephansdom. Nur genutzt wird sie kaum. „Ich habe zwar meine vielen Pflanzen hier, aber Zeit zum Genießen bleibt mir wenig.“ Denn so wie die Projekte und Ideen hier ein- und ausziehen, finden auch laufend neue Möbel Platz im Ka.ma-Design-Studio: „Ich ändere meine Einrichtung ständig. Je nach Laune oder Ansprüchen. Die Möbel müssen auch zu den Leuchten passen, an denen ich arbeite“, so die Designerin. „Meine Freunde stellen sich an und freuen sich, gut erhaltene Möbel zu übernehmen. So bleibt die Abwechslung dennoch nachhaltig.“

Die Leuchtenexpertin hat auch gute Tipps in Sachen Lichtkonzept parat: „Mehrere verschiedene Lichtquellen ermöglichen unterschiedliche Stimmungen. Gerade indirektes Licht ist dafür ideal. Auch beim Deckenlicht kann man einiges ausprobieren: Die Symbols of Light etwa lassen sich einzeln oder als Luster kombinieren.“ Auch in Sachen Deko kann man von Binder viel lernen: Die Designerin macht ihre Sammelleidenschaft zum Teil der Einrichtung. Handbesen aus aller Welt zieren Wände und Schmetterlinge werden „im Handumdrehen“ zur Skulptur. Binder: „In Gläsern lässt sich schnell etwas zusammenstecken. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“ Tipp: Das Video zur Homestory bei Karin Binder gibt es online unter kurier.at/immobiz