Homestory: Zu Besuch im Vintage-Bungalow von Kathrin Zelger

Die kleine Siedlung am Roten Berg in Hietzing fällt auf den ersten Blick nicht weiter auf. Hier reihen sich hübsche Einfamilienhäuser an einander, umgeben von viel Grün. Eine Wohngegend, wie man sie in der Großstadt nicht so häufig findet. Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch eine Besonderheit in der Veitingergasse: Hier handelt es sich um lauter gleich aussehende Bungalows. „Wir befinden uns hier in einer Musterausstellung für Fertigteilhäuser, die 1954 errichtet wurde. Allerdings blieb es bei dieser Mustersiedlung – die Österreicher waren nicht bereit für Bungalows nach amerikanischem Vorbild“, erzählt Kathrin Zelger, die den Bungalow geerbt und gemeinsam mit ihrem Bruder renoviert hat.

